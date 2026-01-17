Κακόβουλη ενέργεια η φωτιά σε έκθεση οχημάτων στη Μεσόγη , εκτιμά η Αστυνομία

Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδει η Αστυνομία το περιστατικό εκδήλωσης φωτιάς που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε έκθεση πώλησης οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσόγης στην Πάφο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτηρίου και εμπρησμού κτηρίου και μηχανοκίνητων οχημάτων.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Συγκεκριμένα προσθέτει ο κ. Νικολάου, γύρω στις 2:45 τα ξημερώματα η Αστυνομία ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε κατάστημα πωλήσεως οχημάτων, ιδιοκτησίας 59χρονου Ελληνοκύπριου.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά, ωστόσο μέχρι τότε είχαν ήδη προκληθεί σοβαρές ζημιές.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν συνολικά οκτώ αυτοκίνητα, έντεκα μοτοσυκλέτες, τρία ηλεκτρικά οχήματα τύπου golf, καθώς και ένα τζετ σκι, ενώ εκτεταμένες ζημιές υπέστη και το κτήριο της επιχείρησης, όπως και εξοπλισμός που βρισκόταν σε έκθεση.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη, προκειμένου να διενεργηθούν περαιτέρω επιστημονικές και άλλες εξετάσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για εντοπισμό των φερόμενων δραστών.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής, σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι για το συμβάν ανταποκρίθηκε στις 02:58 ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και πέντε αναπνευστικών συσκευών, προσθέτει. Η ΠΥ ανταποκρίθηκε με δύο στελεχωμένα Πυροσβεστικά οχήματα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Κεττή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 28 περιστατικά, 16 πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις.