Το τρίμηνο στον ανακριτή και οι εκλογές

Υπάρχει εμπιστοσύνη στην Prosperity; Μπορεί να έχει καταλαγιάσει ο μεγάλος θόρυβος από το πολυσυζητημένο βίντεο που διέρρευσε πριν από μερικές ημέρες αλλά είναι δεδομένο ότι θα απασχολεί για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμη. Ένα στοιχείο που αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι πότε θα ολοκληρωθεί η ποινική έρευνα. Ο ποινικός ανακριτής διορίστηκε στις 13 Ιανουαρίου, με τη Νομική Υπηρεσία να σημειώνει ότι η ανάκριση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. Δηλαδή μέχρι τις 13 Απριλίου. Με δεδομένο ότι στις 24 Μαΐου είναι ορισμένες οι βουλευτικές εκλογές, θα υπάρξουν νεότερα και αποφάσεις μέχρι τότε; Ή υπό το πρόσχημα των εκλογών θα το αφήσουν για το ερχόμενο καλοκαίρι;

ΠΥΡ