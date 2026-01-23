Του έμεινε απωθημένο

Τιτο ήθελε να αρχίσει την παρέμβασή του στην Επιτροπή Ελέγχου με αγγλικούς όρους ο Γενικός Ελεγκτής, Αντρέας Παπακωνσταντίνου! «Αν δεν το 'βρεις να μας το πεις στα Ελληνικά, δεν κάμνεις Ελεγκτής και θα βάλω άλλον», του είπε αστειευόμενος ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαχαρίας Κουλίας. Συνάδελφοί του όμως βουλευτές τού θύμισαν τις προειδοποιήσεις-απειλές, τότε που η Ελεγκτική ήταν ακέφαλη και ο Πρόεδρος καθυστερούσε να διορίσει Γενικό Ελεγκτή, ότι θα διόριζε ο ίδιος τις επόμενες ημέρες που θα αναλάμβανε ως Προεδρεύων της Δημοκρατίας αλλά ο Κουλίας δεν έμεινε από κάτω: «Αντρέα μου, ξέρεις ότι, αν δεν παρέμβαινα εγώ, δεν θα σε διόριζε, έτσι;», είπε στον Γενικό Ελεγκτή δείχνοντας ότι του έμεινε μάλλον απωθημένο να διορίσει Γενικό Ελεγκτή.

ΑΓ