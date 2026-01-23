Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Του έμεινε απωθημένο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τιτο ήθελε να αρχίσει την παρέμβασή του στην Επιτροπή Ελέγχου με αγγλικούς όρους ο Γενικός Ελεγκτής, Αντρέας Παπακωνσταντίνου! «Αν δεν το 'βρεις να μας το πεις στα Ελληνικά, δεν κάμνεις Ελεγκτής και θα βάλω άλλον», του είπε αστειευόμενος ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαχαρίας Κουλίας. Συνάδελφοί του όμως βουλευτές τού θύμισαν τις προειδοποιήσεις-απειλές, τότε που η Ελεγκτική ήταν ακέφαλη και ο Πρόεδρος καθυστερούσε να διορίσει Γενικό Ελεγκτή, ότι θα διόριζε ο ίδιος τις επόμενες ημέρες που θα αναλάμβανε ως Προεδρεύων της Δημοκρατίας αλλά ο Κουλίας δεν έμεινε από κάτω: «Αντρέα μου, ξέρεις ότι, αν δεν παρέμβαινα εγώ, δεν θα σε διόριζε, έτσι;», είπε στον Γενικό Ελεγκτή δείχνοντας ότι του έμεινε μάλλον απωθημένο να διορίσει Γενικό Ελεγκτή.

ΑΓ 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα