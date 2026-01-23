Μας δουλεύετε κ. Κόμπο;

Για καθαρά πρακτικούς λόγους, δεν παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη χθεσινή υπογραφή στο Νταβός της πράξης προσχώρησης στο Συμβούλιο του Τραμπ για την Ειρήνη, μας είπε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, επικαλούμενος «άλλες υποχρεώσεις» του Προέδρου. Μα κύριε υπουργέ, μας δουλεύετε; Οι άλλες υποχρεώσεις του Προέδρου ήταν το βράδυ στις Βρυξέλλες. Αν ο Πρόεδρος ήθελε να πάει το πρωί στο Νταβός που βρίσκεται σε απόσταση μόνο 600χλμ. από τις Βρυξέλλες, κάλλιστα προλάβαινε να πάει. Το προεδρικό σκάφος άλλωστε γιατί το έχουμε; Απλά αποφασίσετε – και πολύ καλώς κάνατε- να μην πάτε, αλλά φοβάστε να το πείτε για να μην «αγκρίσεται» τον θείο Σαμ. Μία φορά πήρατε και εσείς σωστή απόφαση και το κρύβετε!

Βούδας