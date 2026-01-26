Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εργασιοθεραπεία μέχρι το Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη βρέθηκε ο Προέδρος της Δημοκρατίας, προωθώντας την ατζέντα της κυπριακής προεδρίας και τις διμερείς σχέσεις. Κατά την επίσκεψη μπήκαν υπογραφές σε αριθμό Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης. Δεν θα υποβαθμίσουμε τη σημασία ανάπτυξης των σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου ούτε το ότι η Κύπρος παίζει καλά το χαρτί της ιδιότητας του κράτους μέλους της ΕΕ και της ευρωζώνης. Βλέπουμε, όμως, και μια προσπάθεια εργασιοθεραπείας στη σκιά του Videogate. Έξω πάμε καλά, στο εσωτερικό όχι και τόσο...

Γ.Σ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

