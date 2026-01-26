Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μαχαιροφορία και επίθεση σε αστυνομικό - Συλλήψεις σε νυχτερινές αστυνομικές επιχειρήσεις παγκύπρια

Τρεις συλλήψεις, πάνω από 370 έλεγχοι οχημάτων και 168 τροχαίες καταγγελίες σε εκτεταμένους αστυνομικούς ελέγχους

Συνεχίστηκαν και χθες βράδυ οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας σε όλες τις επαρχίες, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών και στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν συνολικά τρία πρόσωπα. Στη Λευκωσία, συνελήφθη 28χρονος για τα αυτόφωρα αδικήματα της επίθεσης εναντίον αστυνομικού, της μέθης και της πρόκλησης ανησυχίας, ενώ δεύτερο πρόσωπο συνελήφθη για παράνομη παραμονή στην Κύπρο. Στη Λάρνακα, συνελήφθη 34χρονος για τα αυτόφωρα αδικήματα της μαχαιροφορίας και της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 370 οχημάτων και ελέγχθηκαν περισσότερα από 470 πρόσωπα, ενώ διενεργήθηκαν και 32 έλεγχοι σε υποστατικά. Από τους ελέγχους στα υποστατικά προέκυψαν δύο καταγγελίες για παραβάσεις που αφορούσαν τις άδειες λειτουργίας τους.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 168 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, εκ των οποίων πέντε αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων κατακρατήθηκαν επτά οχήματα.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο, με αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένους ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

