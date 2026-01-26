Δοκίμασε το μενού της ΕΦ ο Γενικός Ελεγκτής

Κάτω από το μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας βρίσκεται το έτοιμο φαγητό (catering) που παρέχεται σε στρατόπεδα και φυλάκια της ΕΦ, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο εφαρμόζονται οι όροι του διαγωνισμού. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις διαδικασίες παραλαβής, διανομής και σερβιρίσματος, στη θερμοκρασία, καθώς και στην ποσότητα και την ποιότητα των γευμάτων που καταλήγουν στα πιάτα των εθνοφρουρών μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, πραγματοποίησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε στρατόπεδα και φυλάκια, όπου και δοκίμασε το φαγητό. Το ΥΠΑΜ συνδράμει στους ελέγχους, καθώς για την παροχή έτοιμου φαγητού καταβάλλει περίπου €4 εκατ. ετησίως.
ΜΧΣ