Ο Οδυσσέας και οι... εισφορές του

Εισφορές συνολικού ύψους 4.158 ευρώ, που έλαβε κατά τον Δεκέμβριο του 2025 από φυσικά πρόσωπα για κάλυψη λειτουργικών του δαπανών, έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι εισφορές αυτές κυμαίνονται από 30 – 600 ευρώ και η σχετική ανακοίνωσή του συνοδεύεται και από ένα «αυτολιβάνισμα» για το «διάφανο, αυστηρότερο και πιο ηθικό» πλαίσιο χρηματοδότησής του που θέσπισε, με στόχο «τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα». Έκδηλη η προσπάθεια του πρώην Γενικού Ελεγκτή να πείσει για την καθαρότητα και οικονομική ανεξαρτησία και του ιδίου και του κόμματός του αλλά και να καλλιεργήσει εντέχνως εντυπώσεις εναντίον των άλλων κομμάτων, όμως μάλλον θεωρεί ότι η κοινωνία είναι τόσο αφελής και πιστεύει ότι στις σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι δυνατόν να συντηρείται ένα κόμμα (με ενοίκια, προσωπικό, μετακινήσεις και άλλα) με 4 και 5 χιλιάδες ευρώ τον μήνα!

Κ. ΖΑΔΗΣ