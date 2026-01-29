Οι τρεις απαιτήσεις του Τραμπ από το Ιράν για να μην εξαπολύσει επίθεση με την αμερικανική αρμάδα

Σε νέα επιθετική ρητορική προς το Ιράν προχώρησε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ υπονοώντας ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει με μια σειρά απαιτήσεων που έθεσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, θα μπορούσε σύντομα να εξαπολύσει μια επίθεση «με ταχύτητα και βία».

Η απειλή Τραμπ για μια δεύτερη επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν σε οκτώ μήνες ήρθε την ώρα που το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, μαζί με άλλα πολεμικά πλοία, βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη, έλαβαν θέσεις στην περιοχή σε απόσταση βολής από τη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία που απαιτούσε, λέγοντας μόνο ότι μια «τεράστια αρμάδα» κατευθυνόταν προς το Ιράν και ότι η χώρα θα έπρεπε να συνάψει συμφωνία. Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης αναφέρουν, σύμφωνα με τους New York Times, ότι στις συνομιλίες έχουν θέσει τρεις απαιτήσεις στους Ιρανούς:

- μόνιμη παύση κάθε εμπλουτισμού ουρανίου και απόρριψη των υφιστάμενων αποθεμάτων,

- περιορισμός της εμβέλειας και του αριθμού των βαλλιστικών πυραύλων

- και παύση κάθε υποστήριξης προς ομάδες που ενεργούν ως «δορυφόροι» του Ιράν στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Χάμας, της Χεζμπολάχ και των Χούτι που δραστηριοποιούνται στη Υεμένη.

Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει, πάντως, ότι απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε αναφορά στην προστασία των διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους του Ιράν τον Δεκέμβριο μολονότι ο Τραμπ είχε υποσχεθεί, σε προηγούμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τους βοηθήσει.

Η ανάλυση των αμερικανικών απαιτήσεων

Σύμφωνα με το δημοσίευμα «η πρώτη απαίτηση, να εγκαταλείψει το Ιράν όλες τις δραστηριότητες εμπλουτισμού και τα τρέχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, θα ήταν δύσκολο να ελεγχθεί. Στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που συνήψε το Ιράν με την κυβέρνηση Ομπάμα το 2015, το Ιράν εγκατέλειψε περίπου το 97% των αποθεμάτων ουρανίου, τα οποία μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας. Οι κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Νατάνζ και στο Φόρντο υπέστησαν σοβαρές ζημιές τον περασμένο Ιούνιο και είναι απίθανο να ξανανοίξουν. Ωστόσο, είναι δυνατό να εμπλουτιστεί ουράνιο — αυξάνοντας την καθαρότητά του — σε μικρές, εύκολα κρυφές εγκαταστάσεις. Εάν το Ιράν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο ουράνιο που έχει ήδη εμπλουτιστεί σε καθαρότητα 60% — λίγο κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την κατασκευή βόμβας — και το οποίο θάφτηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, θα μπορούσε να παράγει αρκετό καύσιμο για μια χούφτα όπλα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το καύσιμο, το οποίο είχε θάψει σε μεγάλο βάθος για λόγους ασφαλείας.

Η δεύτερη απαίτηση, να περιοριστεί η εμβέλεια και ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων, θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για το Ιράν να χτυπήσει το ισραηλινό έδαφος. Αυτοί οι πύραυλοι είναι το τελευταίο αποτρεπτικό μέσο στο οπλοστάσιο του Ιράν ενάντια σε μια νέα επίθεση από το Ισραήλ. Μια τέτοια επίθεση δεν φαίνεται επικείμενη, αλλά ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει απειλήσει με νέες επιθέσεις αν το Ιράν επανεξοπλιστεί.

Η τρίτη απαίτηση, που αφορά τη διακοπή της υποστήριξης προς τις δυνάμεις που ενεργούν ως δορυφόροι του Ιραν, είναι ίσως η ευκολότερη για την Τεχεράνη να συμμορφωθεί. Η οικονομία του Ιράν είναι βαθιά αποδυναμωμένη, το νόμισμά του έχει πέσει σε νέα χαμηλά επίπεδα και η κυβέρνηση έχει λίγα να δαπανήσει για τους πρώην συμμάχους της, οι οποίοι ταλαντεύονται από τις έντονες επιθέσεις του Ισραήλ.

Το παράδειγμα της Βενεζουέλας

Κατά τους ΝΥΤ «ο κ. Τραμπ αισθάνεται ενθαρρυμένος από την επιτυχία στη Βενεζουέλα και χρησιμοποίησε σαφώς την απειλή μιας παρόμοιας τακτικής "αποκεφαλισμού" του ιρανικού καθεστώτος σε μια προσπάθεια να εκφοβίσει την ηγεσία της χώρας και τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης».

Κατά τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο που μίλησε σε Αμερικανούς βουλευτές, η συγκέντρωση δυνάμεων γύρω από το Ιράν είναι σε μεγάλο βαθμό αμυντική, επειδή δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή βρισκόταν «εντός της εμβέλειας των ιρανικών μονόδρομων drone και βαλλιστικών πυραύλων». Είπε ότι ήταν «σοφό και συνετό» να αυξηθεί η παρουσία των ΗΠΑ, αλλά ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν επίσης να «ενεργήσουν προληπτικά» εναντίον του Ιράν. «Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο», είπε. Ωστόσο, ο κ. Ρούμπιο είπε ότι αν το καθεστώς πέσει, δεν υπάρχει «απλή απάντηση» για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. «Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα», είπε ο κ. Ρούμπιο. «Θέλω να πω, κανείς δεν ξέρει ποιος θα αναλάβει την εξουσία».

