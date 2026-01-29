Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε εκπρόσωπος της Αστυνομίας στην κρατική τηλεόραση, σε βάρος του 28χρονου πατέρα του τρίμηνου βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασωληνωμένο με αιμάτωμα στο κεφάλι, κατόπιν σφοδρού ταρακουνήματος, εκκρεμούν προηγούμενες καταγγελίες για κακοποίηση και βία στην οικογένεια. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι καταγγελίες αυτές αφορούν βία εις βάρος του βρέφους ή άλλου ενήλικου ή ανήλικου μέλους της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση το δεδομένο είναι ένα. Για άλλη μια φορά οι Αρχές δεν έπραξαν τα δέοντα για να προστατεύσουν εν δυνάμει θύματα βίας και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα βρέφος τριών μόλις μηνών που παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Θα λογοδοτήσει, άραγε, κανείς για αυτό;

ΑΓ