Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Θα λογοδοτήσει, άραγε, κανείς για αυτό;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε εκπρόσωπος της Αστυνομίας στην κρατική τηλεόραση, σε βάρος του 28χρονου πατέρα του τρίμηνου βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασωληνωμένο με αιμάτωμα στο κεφάλι, κατόπιν σφοδρού ταρακουνήματος, εκκρεμούν προηγούμενες καταγγελίες για κακοποίηση και βία στην οικογένεια. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι καταγγελίες αυτές αφορούν βία εις βάρος του βρέφους ή άλλου ενήλικου ή ανήλικου μέλους της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση το δεδομένο είναι ένα. Για άλλη μια φορά οι Αρχές δεν έπραξαν τα δέοντα για να προστατεύσουν εν δυνάμει θύματα βίας και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα βρέφος τριών μόλις μηνών που παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Θα λογοδοτήσει, άραγε, κανείς για αυτό;

ΑΓ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα