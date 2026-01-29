Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Θα τα λύσει η ηχογράφηση;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού, στην πρώτη του συνεδρία μετά την επεισοδιακή διακοπή και αναβολή της προηγούμενης εβδομάδας. Αναμένεται δε σε κάποια στιγμή να συζητηθεί και το θέμα αυτό και να τοποθετηθούν όλες οι πλευρές. Οι συνεδρίες του Σώματος ηχογραφούνται για σκοπούς τήρησης πρακτικών και θεωρούμε ότι το ορθότερο είναι να ακουστεί ενώπιον όλων το επίμαχο σημείο και να βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα για το τι έχει γίνει. Για να δούμε αν μετά την «ομαδική ακρόαση» θα συνεχίσουν ορισμένοι να κάνουν πλάτες σε αυτούς που προκαλούν συνεχώς προβλήματα στη λειτουργία του Σώματος!.. 

Παζούρ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα