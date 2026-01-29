Θα τα λύσει η ηχογράφηση;

Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού, στην πρώτη του συνεδρία μετά την επεισοδιακή διακοπή και αναβολή της προηγούμενης εβδομάδας. Αναμένεται δε σε κάποια στιγμή να συζητηθεί και το θέμα αυτό και να τοποθετηθούν όλες οι πλευρές. Οι συνεδρίες του Σώματος ηχογραφούνται για σκοπούς τήρησης πρακτικών και θεωρούμε ότι το ορθότερο είναι να ακουστεί ενώπιον όλων το επίμαχο σημείο και να βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα για το τι έχει γίνει. Για να δούμε αν μετά την «ομαδική ακρόαση» θα συνεχίσουν ορισμένοι να κάνουν πλάτες σε αυτούς που προκαλούν συνεχώς προβλήματα στη λειτουργία του Σώματος!..

Παζούρ.