Οι μπίζνες του κ. Γιώργου Λακκοτρύπη

Σύμφωνα με τους βουλεύτριες Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Αλεξάνδρα Ατταλίδου, στον κατάλογο που στάλθηκε στη Βουλή από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου για την εργασία στον ιδιωτικό τομέα, με τις εγκρίσεις που έλαβε ο κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, δεν περιλαμβάνεται η εργοδότησή του σε ελληνική εταιρεία χαλκού και αλουμινίου, η οποία φαίνεται να διαχειρίζεται και ενεργειακά έργα. Συνεπώς, προκύπτει εκ πρώτης όψεως πιθανή παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας για τον κ. Λακκοτρύπη, εάν δεν έλαβε τη σχετική άδεια για την εργοδότησή του ή την έλαβε αποκρύπτοντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται με τα πρώην υπουργικά του καθήκοντα, κάτι που δεν επιτρέπει η νομοθεσία για τα δύο πρώτα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον υπουργικό θώκο. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη της ποινικής έρευνας.

ΜΧΣ