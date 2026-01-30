Διόρθωσε το λάθος του το δικαστήριο...

Δεν επανέλαβε το ίδιο λάθος το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας… Αυτό έλειπε, ν' άφηνε ελεύθερους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου τους πέντε κατηγορούμενους για τη αιματηρή συμπλοκή έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας.

Να σημειωθεί, ότι ένας εκ των κατηγορουμένων, ο 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, είναι άτομο που έχει απασχολήσει πολλάκις την Αστυνομία για τέτοιου είδους αδικήματα. Μάλιστα, όταν πρωταγωνίστησε στη συμπλοκή, ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφού εναντίον του εκκρεμεί κι άλλη σοβαρή ποινική υπόθεση στο δικαστήριο… Αυτή τη φορά, το δικαστήριο δεν την πάτησε και διέταξε την κράτησή του -μαζί με τους άλλους τέσσερις- μέχρι να εμφανιστούν στο Κακουργιοδικείο.

Β.Βας