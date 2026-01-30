Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Διόρθωσε το λάθος του το δικαστήριο...

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν επανέλαβε το ίδιο λάθος το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας… Αυτό έλειπε, ν' άφηνε ελεύθερους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου τους πέντε κατηγορούμενους για τη αιματηρή συμπλοκή έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας.

Να σημειωθεί, ότι ένας εκ των κατηγορουμένων, ο 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, είναι άτομο που έχει απασχολήσει πολλάκις την Αστυνομία για τέτοιου είδους αδικήματα. Μάλιστα, όταν πρωταγωνίστησε στη συμπλοκή, ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφού εναντίον του εκκρεμεί κι άλλη σοβαρή ποινική υπόθεση στο δικαστήριο… Αυτή τη φορά, το δικαστήριο δεν την πάτησε και διέταξε την κράτησή του -μαζί με τους άλλους τέσσερις- μέχρι να εμφανιστούν στο Κακουργιοδικείο.

Β.Βας

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα