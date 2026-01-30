Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ρητορική μίσους στις σχολικές αίθουσες

Το κείμενο που απεικονίζεται στη φωτογραφία δόθηκε σε μαθητές και μαθήτριες του Λανιτείου Λυκείου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τον ετήσιο διαγωνισμό της ελληνικής πρεσβείας. Πρόκειται για ένα κείμενο που δεν εκπαιδεύει αλλά δηλητηριάζει, αναπαράγοντας ωμές γενικεύσεις και ρητορική φόβου, με αναφορές σε «ισλαμιστική τρομοκρατία που εξαπλώνεται στην Ευρώπη» και «τρομοκρατικά δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση». Τέτοιες διατυπώσεις δεν είναι αθώες· καλλιεργούν ισλαμοφοβία, νομιμοποιούν τον συλλογικό στιγματισμό και μετατρέπουν το σχολείο σε χώρο αναπαραγωγής μίσους.

Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό αλλά θεσμικό. Ποιος αποφάσισε ότι αυτό το κρεσέντο μισαλλοδοξίας είναι κατάλληλο για να βρεθεί στα χέρια ανηλίκων; Ποιος ενέκρινε το κείμενο, ποιος το διένειμε και με ποια παιδαγωγικά κριτήρια πέρασε τον έλεγχο, αν πέρασε ποτέ. Το Υπουργείο Παιδείας φέρει ευθύνη και οφείλει να δώσει απαντήσεις.

