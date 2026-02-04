Όταν η Αστυνομία δεν απαντά....

Αγαπητέ αρχηγέ της Αστυνομίας, το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο πόστο, στο οποίο δεν αρκεί η τοποθέτηση ενός ικανού αξιωματικού ως επικεφαλής. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται αμέσως στα αιτήματα των δημοσιογράφων για ενημέρωση και να είναι έτοιμος να εργαστεί πέραν του ωραρίου του Δημοσίου, δεδομένου ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ανάγκες της ενημέρωσης δεν περιορίζονται μέχρι τις 3 μμ. Εάν ένας αξιωματικός δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, τότε δεν πρέπει να τοποθετείται στη συγκεκριμένη θέση, διότι στο τέλος οι δημοσιογράφοι αδυνατούν να επιτελέσουν το έργο τους. Για να σας βοηθήσω: Θέλουμε έναν Χρίστο Ανδρέου ή έναν Ανδρέα Αγγελίδη ή μια Κυριακή Λαμπριανίδου.

ΜΧΣ