Δίπλαρος 1 και Δίπλαρος 2!

Στο άκουσμα του επιθέτου Δίπλαρος συνοδευόμενο με τη λέξη ΑΚΕΛ, η αλήθεια, ένα σοκ το πάθαμε. Και όμως, πέραν του γνωστού Δίπλαρου, του Ευθύμιου από τον ΔΗΣΥ, τις τελευταίες ημέρες έκανε αισθητή την παρουσία του ακόμη ένας Δίπλαρος αλλά από το ΑΚΕΛ. Σαφώς και δεν αποτελεί αποκλειστικότητα του ΔΗΣΥ να διαθέτει έναν Δίπλαρο. Έναν Δίπλαρο διαθέτει και το ΑΚΕΛ. Πρόκειται για τον Κώστα Δίπλαρο ο οποίος είναι επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ στην Πάφο, ο οποίος δεν είναι και τόσο γνωστός. Με όσα έγιναν σε σχέση με τις συνεδρίες του δημοτικού συμβουλίου στην Πάφο, φρόντισε και ο ίδιος να κάνει αισθητή την παρουσία του.

ΝεΚ