Xάσαμε το μέτρημα

Θα πρέπει κάποια στιγμή η Νομική Υπηρεσία να βγάλει τη σούμα και να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με τις διάφορες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο από την ίδια όσο και από τους διάφορους ποινικούς ανακριτές που διορίζονται κατά καιρούς. Η δικαιολογία ότι βρίσκονται υπό εξέλιξη δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία τόσους μήνες μετά, πόσω μάλλον όταν θεωρητικά μπαίνουν ποινικοί ανακριτές για να προχωρά η έρευνα με πιο ταχείς ρυθμούς. Στο κάτω-κάτω, γιατί δεν αναλαμβάνει από την αρχή την έρευνα η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία και διορίζουμε σώνει και καλά και ανεξάρτητους;

Παζ.