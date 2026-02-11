Επιμένει η Prosperity για το λιμάνι

Η Prosperity Group (μέτοχος της πρώην αναδόχου εταιρείας Kition Ocean Holdings) θέλει το έργο ανάπτυξης λιμανιού-μαρίνας Λάρνακας και το βροντοφωνάζει με κάθε ευκαιρία. Χθες, εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει τις πρόσφατες οργανωμένες εκδηλώσεις που έγιναν στη Λάρνακα για το λιμάνι και τη μαρίνα, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αναδεικνύουν την ανάγκη για ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Υποστηρίζει πως μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί εναλλακτική πρόταση με τον ίδιο βαθμό ωριμότητας και τεκμηρίωσης, η οποία να μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και να προσφέρει αντίστοιχα οφέλη για το δημόσιο συμφέρον. Τον λόγο, πλέον, για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας έχει ο Αλέξης Βαφεάδης και η κυβέρνηση.

Β. Βας