Επστάιν: Όταν έγραφε «γιατί ακολουθούν τις εντολές» για τη Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ

Για την καριέρα των αδελφών Χαντίντ στον χώρο του μόντελινγκ φαίνεται ότι συζητούσε ο Τζέφρι Επστάιν σε ένα από τα e-mail που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με τον καταδικασμένο για παιδοφιλία χρηματιστή να αφήνει υπονοούμενα για την πορεία της Μπέλα και της Τζίτζι Χαντίντ στις πασαρέλες.

Ο διάλογος που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου 2015, ξεκινά με ένα άγνωστο πρόσωπο που εικάζεται ότι μπορεί να ήταν κάποιο άλλο άτομο που σχετίζεται με τον χώρο του μόντελινγκ, να ρωτά τον Επστάιν «πώς έγιναν μοντέλα οι Χαντίντ και έβγαλαν τόσα χρήματα; Δεν το καταλαβαίνω».

«Γνωρίζεις» απαντά ο Επστάιν ο οποίος, στη συνέχεια διαψεύδει τον ισχυρισμό του προσώπου με το οποίο ανταλλάσσει ηλεκτρονικά μηνύματα ότι «ο πατέρας τους πλήρωσε το πρακτορείο μοντέλων».

Στη συνέχεια ο διάλογος γίνεται πιο... ωμός καθώς στο επόμενο e-mail ο/η συνομιλητής του Επστάιν του γράφει «υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που κάνουν τσι@@@α» και τον καταδικασμένο παιδόφιλο να απαντά «συμφωνώ».

«Οπότε τι έκαναν;» επιμένει το πρόσωπο που μιλάει με τον Επστάιν με τον ίδιο να απαντά «στον κώλο» ενώ όταν ερωτάται για τις αδερφές Χαντίντ «αν μπορούν να το κάνουν αυτές, γιατί όχι εγώ;». «Γιατί αυτές ακολουθούν τις οδηγίες, είναι τόσο απλό» καταλήγει ο Τζέφρι Επστάιν για τις αδερφές Χαντίντ

Δείτε τον επίμαχο διάλογο