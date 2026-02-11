Πυρκαγιά σε οροφή ξενοδοχείου στην Αγία Νάπα - Ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε οροφή ξενοδοχειακής μονάδας στην Αγία Νάπα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 18:39 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:39.

Όπως αναφέρεται, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και εκδηλώθηκε σε τεχνητή οροφή μέρους της ξενοδοχειακής μονάδας. Η πυρκαγιά περιορίστηκε χωρίς να επηρεαστούν άλλα τμήματα του ξενοδοχείου.