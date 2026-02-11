Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πυρκαγιά σε οροφή ξενοδοχείου στην Αγία Νάπα - Ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης

Υπό έλεγχο μέσα σε μία ώρα – Δεν επηρεάστηκαν άλλα τμήματα της ξενοδοχειακής μονάδας

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε οροφή ξενοδοχειακής μονάδας στην Αγία Νάπα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 18:39 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:39.

Όπως αναφέρεται, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και εκδηλώθηκε σε τεχνητή οροφή μέρους της ξενοδοχειακής μονάδας. Η πυρκαγιά περιορίστηκε χωρίς να επηρεαστούν άλλα τμήματα του ξενοδοχείου.

Tags

ΞενοδοχείαΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑΓΙΑ ΝΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

