Έχασε τον πνεύμονα λόγω... airambulance

Σε δημόσια καταγγελία για τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ΟΑΥ, μέσω της Υπηρεσίας Μεταφοράς Ασθενών στο εξωτερικό, προχώρησε μητέρα 38χρονου, ο οποίος πάσχει από πνευμονική ανεπάρκεια και χρειαζόταν άμεσα μεταμόσχευση. Ωστόσο, η απουσία αεροασθενοφόρου για τη μεταφορά του στην Αθήνα οδήγησε τελικά στο να χαθεί το μόσχευμα. Ο ΟΑΥ, μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος. Το Υπουργείο Υγείας διέταξε έρευνα. Και σ' αυτή την περίπτωση όπως και με τον θάνατο της 42χρονης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, θα αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των ερευνών.
