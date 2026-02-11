Ολονύκτια συνεδρία για τους εγγυητές;

«Όταν νομοθετούσαμε το '18, για να σώσουμε τις τράπεζες, το κάναμε σε μια νύκτα και μετά από πολύωρες συνεδριάσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου, τονίζοντας ότι προλαβαίνει η Βουλή να ψηφίσει μια νομοθεσία η οποία θα ανακουφίζει πέραν των 72 χιλιάδων εγγυητών, που εγκλωβίστηκαν σε «κόκκινα» δάνεια φίλων και συγγενών και σε διαδικασίες που μπλοκάρουν περιουσίες με memo. Η πρόταση του ΔΗΣΥ φαίνεται να εξασφαλίζει πλειοψηφία και αν υπάρχει πολιτική βούληση να απεγκλωβιστούν εγγυητές από πολύχρονες, δαπανηρές και ψυχοφθόρες δικαστικές διαδικασίες, τότε ας θυσιάσουν λίγο από τον χρόνο τους σε δύο ολοήμερες συνεδριάσεις, να το εξετάσουν στην Επιτροπή Οικονομικών και να το ψηφίσουν στον χρόνο που απομένει για το κλείσιμο της Βουλής. Γιατί η επόμενη δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει.

ΑνΔ