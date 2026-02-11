Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ολονύκτια συνεδρία για τους εγγυητές;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Όταν νομοθετούσαμε το '18, για να σώσουμε τις τράπεζες, το κάναμε σε μια νύκτα και μετά από πολύωρες συνεδριάσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου, τονίζοντας ότι προλαβαίνει η Βουλή να ψηφίσει μια νομοθεσία η οποία θα ανακουφίζει πέραν των 72 χιλιάδων εγγυητών, που εγκλωβίστηκαν σε «κόκκινα» δάνεια φίλων και συγγενών και σε διαδικασίες που μπλοκάρουν περιουσίες με memo. Η πρόταση του ΔΗΣΥ φαίνεται να εξασφαλίζει πλειοψηφία και αν υπάρχει πολιτική βούληση να απεγκλωβιστούν εγγυητές από πολύχρονες, δαπανηρές και ψυχοφθόρες δικαστικές διαδικασίες, τότε ας θυσιάσουν λίγο από τον χρόνο τους σε δύο ολοήμερες συνεδριάσεις, να το εξετάσουν στην Επιτροπή Οικονομικών και να το ψηφίσουν στον χρόνο που απομένει για το κλείσιμο της Βουλής. Γιατί η επόμενη δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει.

ΑνΔ

Tags

ΔΗΣΥΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα