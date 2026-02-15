Κυπριακό: «Το κρίσιμο είναι η κυριαρχική ισότητα των δύο πλευρών» - Τι αναφέρουν πηγές τουρκικής Προεδρίας

«Το κρίσιμο είναι αν υπάρχει βούληση για συνάντηση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας των δύο πλευρών». ανέφεραν πηγές της τουρκικής προεδρίας στο ΚΥΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση εάν η Άγκυρα θα στήριζε μια λύση πέραν των «δύο κρατών» στην Κύπρο, σε περίπτωση που το αποφάσιζαν οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το βασικό ζήτημα «δεν είναι αν η Τουρκία θα αντιδράσει», αλλά αν η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να αποδεχθεί μια φόρμουλα που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα. Όπως σημείωσαν, δεν θεωρούν ότι μπορεί εύκολα να δοθεί θετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν, οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι σε όλα τα σχέδια λύσης που τέθηκαν στο τραπέζι, με πιο χαρακτηριστικό το Σχέδιο Ανάν, «η Τουρκία και η τδβκ» - όπως αναφέρεται το ψευδοκράτος - «είχαν θετική στάση, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά τα απέρριψε». Παράλληλα, επανέλαβαν τη θέση ότι η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την επίλυση του Κυπριακού «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί».

Κατά την τουρκική προεδρία, το βασικό ζήτημα «δεν είναι αν η Τουρκία θα αντιδράσει», αλλά αν η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί μια φόρμουλα που δεν θα της επιτρέπει «να αξιοποιεί τη θέση της στην ΕΕ για να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας».

Κατά τους ίδιους, «θα έπρεπε να είχαν αρθεί τα εμπάργκο προς την τδβκ» και να είχαν προχωρήσει βήματα ενσωμάτωσής της στο διεθνές σύστημα, κάτι που, όπως ισχυρίζονται, δεν υλοποιήθηκε.

«Διαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν πολλές φορές», ανέφεραν, σημειώνοντας ότι «ακόμη και στην τδβκ υπάρχει νέος πρόεδρος που δεν αποκλείει διαφορετικές προσεγγίσεις». Ωστόσο, εκτίμησαν ότι «ουσιαστική βούληση από την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα προκύψει».

Πηγή: ΚΥΠΕ