Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Σιακόλας - Εμβληματική μορφή του Κυπριακού επιχειρείν

Έφυγε από τη ζωή ο Κύπριος επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Σιακόλας, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και πολυσχιδή πορεία στον χώρο των κατασκευών και των επενδύσεων, καθώς και έντονο αποτύπωμα στο κυπριακό επιχειρείν.

Ο Κωνσταντίνος Σιακόλας γεννήθηκε σε οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον εργοληπτικό τομέα, ακολούθησε σπουδές πολιτικού μηχανικού και από νωρίς συνέδεσε την επιστημονική του κατάρτιση με την επιχειρηματική πράξη. Η επαγγελματική του διαδρομή ταυτίστηκε με τον όμιλο Ιωάννου & Παρασκευαΐδη (J&P Overseas), στον οποίο υπηρέτησε για περισσότερα από 49 χρόνια και διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το 1977 διορίστηκε country manager στη Σαουδική Αραβία, καταγράφοντας μέχρι το 1992 εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων στα 1,4 δις δολάρια. Την ίδια χρονιά ανέλαβε γενικός διευθυντής, ενώ το 2000 έγινε εκτελεστικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μετατροπή της κυπριακής εταιρείας σε διεθνή εργοληπτικό κολοσσό με δραστηριότητα σε τέσσερις ηπείρους. Ο ίδιος υπογράμμιζε συχνά ότι η επιτυχία βασίστηκε στη συνέπεια, στην εμπιστοσύνη με τους συνεργάτες και στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τις χώρες όπου δραστηριοποιήθηκε, ιδιαίτερα στον αραβικό κόσμο.

Παράλληλα, διατηρούσε έντονη επιχειρηματική παρουσία και εκτός κατασκευών. Η φιλοσοφία του επιχειρείν μεταφέρθηκε και στα παιδιά του, Νικόλα και Μενέλαο Σιακόλα, δημιουργούς και μετόχους της Cablenet. Είχε επίσης εμπλοκή στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου καζίνο θερέτρου στη Λεμεσό, μέσω της εταιρείας Cyprus Phasouri (Zakaki) Ltd, καθώς και επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα, μεταξύ άλλων στο Πόρτο Χέλι της Πελοποννήσου.

Για τη συνολική προσφορά του τιμήθηκε στα 2α ΚΕΒΕ Business Leader Awards το 2015 που διοργανώνονται από το ΚΕΒΕ και την IMH, όπου παρέλαβε τιμητική διάκριση για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της κυπριακής επιχειρηματικότητας, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες της οικονομικής ζωής της χώρας.