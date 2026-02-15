Υπ. Εργασίας: Αισθητή η αύξηση σε συντάξεις από τη μεταρρύθμιση - Τι δήλωσε για πέναλτι 12%

Αναμένεται ότι θα είναι αισθητή η αύξηση στις συντάξεις από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ιδιαίτερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, είπε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, σε συνέντευξή του την Κυριακή στον «Φιλελεύθερο».

Εκτίμησε ότι η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης, που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε «να μπορέσουν οι συντάξεις να αυξηθούν στον βαθμό που θα καταδείξουν οι τελικές μελέτες», να αρθούν οι στρεβλώσεις, «να αποφασιστεί το μοντέλο διοίκησης του ΤΚΑ, αλλά και η επενδυτική του πολιτική, καθώς και η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο».

Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι το σίγουρο είναι ότι η αύξηση στις συντάξεις θα γίνει αισθητή στους πολίτες.

Εξάλλου, ο Υπουργός ανέφερε ότι ο δεύτερος πυλώνας του ασφαλιστικού, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας, δεν είναι εφικτό να προχωρήσει άμεσα, αφού απαιτούνται τουλάχιστον δύο με τέσσερα χρόνια για την υλοποίησή του, αφού πρέπει να προηγηθεί αναβάθμιση και ανεξαρτητοποίηση της εποπτικής αρχής, ως η απαίτηση της Ευρωπαϊκής Αρχής.

Όσον αφορά τον δανεισμό από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι αυτά θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, με τον οποίο θα συναντηθεί εντός των επόμενων μερών.

«Με την εφαρμογή της νέας επενδυτικής πολιτικής θα διαφανεί πώς θα επενδύονται τα χρήματα. Η επένδυση μπορεί να περιλαμβάνει και την τοποθέτηση σε κρατικά ομόλογα, όπως γίνεται σήμερα, που θεωρείται από τις πιο ασφαλείς επιλογές, με το μικρότερο ρίσκο, ενδεχομένως σε χαμηλότερη απόδοση, αλλά με περιορισμένο κίνδυνο», είπε.

Όσον αφορά την αναλογική απομείωση του 12%, ο Υπουργός είπε ότι δεν θα παραμείνει ως έχει. «Θα υπάρξει διαφοροποίηση προς τα κάτω», αλλά δεν μπορεί να καταργηθεί, επισήμανε, σημειώνοντας ότι αποτελεί βασικό στοιχείο της συζήτησης.

Απαντώντας κατά πόσο θα υπάρξει επιβάρυνση των κρατικών ταμείων από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, είπε ότι η προσπάθεια είναι να μην επιβαρυνθούν ή να επιβαρυνθούν όσο το δυνατόν λιγότερο.

Ερωτηθείς για την ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η μελέτη που ετοιμάζεται πρέπει να συμπεριλάβει αυτό το πάγιο αίτημα των συντεχνιών.

