Πότε θα κυκλοφορήσει το πόρισμα για το «Κράτος-Μαφία»

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος-Μαφία» τελικά θα κυκλοφορήσει μετά τις βουλευτικές του Μαΐου. Όπως μας λέχθηκε από αρμόδια πηγή της Αρχής, εντός της εβδομάδας θα εκδοθεί μακροσκελής ανακοίνωση η οποία θα εξηγεί γιατί θα υπάρξει αυτή η καθυστέρηση. Όπως μας διευκρινίστηκε, το πόρισμα έχει σχεδόν παραδοθεί -κατά στάδια στην Αρχή αλλά θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες μελέτης για να ετοιμασθεί το πλήρες πόρισμα. Η ομάδα διερεύνησης, ως γνωστόν, αποτελείται από την Αυστραλή δικηγόρο Gabrielle McIntyre και τους Κύπριους δικηγόρους Χαρίλαο Χρυσάνθου, Ορέστη Νικήτα και Ανδρέα Ευθυμίου. Αυτοί θα παραδώσουν τα ευρήματά τους στην Αρχή η οποία έχει και την ευθύνη της ανακοίνωσής τους. Η Αρχή επίσης μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με τα ευρήματα αυτά τα οποία θα κρίνουν κατά πόσον ο Νίκος Αναστασιάδης θα κριθεί αθώος ή θα κατηγορηθεί και θα οδηγηθεί με απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας ενώπιον του δικαστηρίου.

