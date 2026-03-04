Η αποτυχία διαγωνισμών για αντι-drone

Για την προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως το Προεδρικό, το Αρχηγείο Αστυνομίας και της ΕΦ, προκηρύχθηκαν μέχρι σήμερα δύο διαγωνισμοί για την προμήθεια συστημάτων αντι-drone. Και οι δύο κατέληξαν σε ακύρωση.

Η πρώτη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε το 2018 και ακυρώθηκε το 2019, λόγω μη εξασφάλισης των αναγκαίων κονδυλίων. Η δεύτερη ξεκίνησε το 2021 και τερματίστηκε τον Απρίλιο του 2025, εξαιτίας αδυναμίας της αναδόχου εταιρείας να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια, μετά την παρέλευση επτά ετών και δύο αποτυχημένων διαγωνισμών, αποφασίστηκε η επίλυση του ζητήματος χωρίς δημόσιους διαγωνισμούς.

MXΣ