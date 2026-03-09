Να έχει έγνοια η υπουργός για τυχόν συγκάλυψη

Με οδηγίες της Αθηνάς Μιχαηλίδου, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έρευνες στο Υπουργείο Παιδείας, με στόχο να διαπιστωθεί το βάσιμο των καταγγελιών που της κοινοποίησε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η πρώτη καταγγελία αφορά φερόμενη διαφθορά υπαλλήλων σε σχέση με δημόσιες προσφορές σε σχολεία, ενώ η δεύτερη στρέφεται κατά εκπαιδευτικών και στελεχών του υπουργείου, οι οποίοι φέρονται να εργάζονται και σε φροντιστήριο που προετοιμάζει υποψήφιους για τις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών. Η υπουργός απέδειξε έμπρακτα ότι δεν διστάζει να δώσει εντολές για έρευνα, ακόμη και όταν εμπλέκονται διευθυντικά στελέχη του υπουργείου. Ωστόσο, δεν πρέπει να εφησυχάζει, διότι, όπως λέει ο λαός, «κόρωνος κορώνου δεν βγάζει μάτι».

ΜΧΣ