Να έχει έγνοια η υπουργός για τυχόν συγκάλυψη

Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Με οδηγίες της Αθηνάς Μιχαηλίδου, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έρευνες στο Υπουργείο Παιδείας, με στόχο να διαπιστωθεί το βάσιμο των καταγγελιών που της κοινοποίησε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η πρώτη καταγγελία αφορά φερόμενη διαφθορά υπαλλήλων σε σχέση με δημόσιες προσφορές σε σχολεία, ενώ η δεύτερη στρέφεται κατά εκπαιδευτικών και στελεχών του υπουργείου, οι οποίοι φέρονται να εργάζονται και σε φροντιστήριο που προετοιμάζει υποψήφιους για τις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών. Η υπουργός απέδειξε έμπρακτα ότι δεν διστάζει να δώσει εντολές για έρευνα, ακόμη και όταν εμπλέκονται διευθυντικά στελέχη του υπουργείου. Ωστόσο, δεν πρέπει να εφησυχάζει, διότι, όπως λέει ο λαός, «κόρωνος κορώνου δεν βγάζει μάτι».

ΜΧΣ 

