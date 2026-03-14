Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στα …θεία. Ρωτάνε χθες τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αν φέρει ευθύνη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις επιπτώσεις στον τουρισμό, αφού δόθηκε η εικόνα μιας στρατιωτικοποιημένης περιοχής, εν μέσω της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή και αυτός περί άλλων τυρβάζει. Ο Πρόεδρος, επαίρεται, συσκέφθηκε με τους φορείς της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και συζητούν λύσεις. Αυτή είναι η κυβερνητική απάντηση, για το μέγεθος ενός προβλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καμία ενσυναίσθηση για το γεγονός, ότι καταφέραμε εξαιτίας ενός ακατανόητου επικοινωνιακού προεδρικού οίστρου, να στείλουμε το μήνυμα, ότι η Κύπρος δεν είναι ασφαλές μέρος. Τώρα "τρεχάτε ποδαράκια μου"...

ΧΡγ