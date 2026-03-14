Ας την προστατεύσει ο Πρόεδρος

Κάποιοι δεν εννοούν να αντιληφθούν ότι η ανάληψη πολιτικών ευθυνών είναι ένδειξη πολιτικού ορθολογισμού. Το δυστύχημα είναι πως αυτή η αντίληψη απουσιάζει και δεν αποτελεί βίωμα του σημερινού Προέδρου και των συνεργατών του. Νομίζει ο Πρόεδρος ότι αφήνοντας το χαρτοφυλάκιο στη σημερινή υπουργό Γεωργίας δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας και της προστασίας της από την κριτική ή έχει την αίσθηση ότι προστατεύει και τον εαυτό του; Στην ουσία αυτό λειτουργεί σε αντίθετη φορά. Μετά από αυτή τη βεβαρημένη εικόνα που εκπέμπει η πολιτική δράση αλλά και οι επιδόσεις της κ. Παναναγιώτου, το μόνο που χρειάζεται για την προστασία της είναι η άμεση αντικατάστασή της.

