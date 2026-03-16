Αναμένοντας και ελπίζοντας

Δύο μήνες έχουν περάσει από τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση με το βίντεο, που μεταξύ άλλων άφηνε υπόνοιες για τον τρόπο που γίνονται οι δωρεές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η έρευνα, που αφορά τη δημιουργία, το περιεχόμενο και τη διακίνηση του επίμαχου υλικού, είχε εξαρχής χρονικό ορίζοντα τριών μηνών. Μπορεί το ζήτημα να χάθηκε από τον δημόσιο διάλογο. Όμως τα ερωτήματα παραμένουν. Η κοινωνία αναμένει, σε πρώτη φάση, ξεκάθαρες απαντήσεις για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, με την ελπίδα ότι δεν θα την πάθουμε όπως με το «This is Cyprus».

