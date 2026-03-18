Τι ακριβώς θέλει να μας πει ο ΥΠΕΞ;

Τι ακριβώς θέλει να πει ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος, όταν δηλώνει, πως «πρέπει να απομακρυνθούμε από την ψευδαίσθηση, ότι πρόκειται για μια περιφερειακή σύγκρουση. Είναι παγκόσμια και επηρεάζει την Ευρώπη, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τις θαλάσσιες οδούς και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας»; Τι ακριβώς εννοεί, ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι παγκόσμια και η ΕΕ πρέπει να είναι παρούσα και πιο ενεργή σε σχέση με αυτή. Την ίδια στιγμή, που οι ευρωπαϊκές χώρες - ακόμη και η Ελλάδα - αρνούνται να εμπλακούν και να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ; Τι ακριβώς προτείνει ο Κύπριος «πρύτανης» της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, για να μην πούμε της παγκόσμιας; Μήπως είναι έτοιμος για διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως μας έλεγε, ότι έπραξε στη διάρκεια της πρώτης επιχείρησης Τράμπ στο Ιράν πριν μερικούς μήνες;

