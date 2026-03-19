Το μέλλον λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας

Αύριο Παρασκευή (20/3), στις 4 μ.μ., είναι προγραμματισμένη η πανδημοτική συγκέντρωση του Δήμου Λάρνακας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας.

Ο κόσμος και οι φορείς της πόλης αναμένεται, να ενημερωθούν λεπτομερώς για το περιεχόμενο της μελέτης, που διενήργησε το Υπερταμείο της Ελλάδας για την μελλοντική ανάπτυξη των δύο νευραλγικών χώρων και θα ακουστούν απόψεις και εισηγήσεις. Η πανδημοτική θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο "Γ. Λυκούργος".

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί τους δημότες, να συμμετάσχουν ενεργά, να θέσουν τα ερωτήματά τους και να συζητήσουν με τις δημοτικές αρχές το μέλλον της πόλης, σε σχέση με τις εξελίξεις σε λιμάνι και μαρίνα. Αυτό που "καίει" το δήμο, είναι και οι αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους των δύο υποδομών.

Β. Βας