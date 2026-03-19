Λεμεσός και Κλιματική Ουδετερότητα

Ένα σημαντικό συνέδριο πραγματοποιείται σήμερα και για δύο ημέρες στη Λεμεσό, με διακεκριμένους ομιλητές από όλο τον κόσμο και περισσότερους από 300 συνέδρους. Το συνέδριο έχει τίτλο «Climate Neutral Blue Cities by 2030 - Η Λεμεσός στην Πορεία για την Κλιματική Ουδετερότητα». Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. και αποτελεί δράση της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και «έξυπνες» πόλεις.

Η Λεμεσός έχει το προνόμιο, να είναι ανάμεσα στις 100 πόλεις, που λαμβάνουν χρηματοδότηση για τα έργα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης. Το συνέδριο συγκεντρώνει Ευρωπαίους και Κύπριους αξιωματούχους, ερευνητές, επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς, για να συζητήσουν, το πως οι παράκτιες πόλεις μπορούν να επιταχύνουν τον δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα.

