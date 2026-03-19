Η ΑΗΚ σκέφτεται τον καταναλωτή;

Δεν πείθει η στάση της ΑΗΚ, η οποία επιχειρεί να ανακόψει την είσοδο της Cyta στην αγορά ηλεκτρισμού. Για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση, το ζητούμενο είναι το φθηνότερο ρεύμα και αξιόπιστες επιλογές παρόχου. Ο τελικός αποδέκτης είναι όντως ο καταναλωτής ή η επικράτηση ενός οργανισμού; Η Ολομέλεια καλείται σήμερα να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο της Cyta, ανοίγοντας τον δρόμο για δραστηριοποίηση και σε άλλες αγορές. Θέλουμε ή όχι πραγματικό ανταγωνισμό; Η ΑΗΚ, αντί να επενδύει σε ανταγωνιστικά προϊόντα, επιλέγει τη λογική της αντίδρασης. Είναι θεμιτό να επιστρατεύονται στάσεις εργασίας για να ανακοπεί η προοπτική ενός άλλου οργανισμού; Και τελικά,  μιλάμε για προστασία του δημοσίου συμφέροντος ή για διατήρηση ισχύος; Γιατί, στο τέλος της ημέρας, ο καταναλωτής την πληρώνει. Συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτά ή μόνο στην Κύπρο;

