Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής «Toyota Dream Car Contest» 2026

Η Toyota Κύπρου έλαβε μέρος για 16η συνεχή χρονιά στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, που διοργάνωσε η Toyota Motor Corporation, για παιδιά ηλικίας έως και 15 ετών με θέμα: «Το αυτοκίνητο των ονείρων σας».

Ο διαγωνισμός που διεξήχθη μεταξύ 1η Δεκεμβρίου 2025 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026, τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Φέτος, ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής «Toyota Dream Car» συγκέντρωσε 665,326 συμμετοχές από όλες τις χώρες. Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Toyota Motor Corporation (TMC) τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ο θεσμός επεκτείνεται και συνεχίζει να πραγματοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού ζωγραφικής Toyota Dream Car Art Contest, η ανταπόκριση των μικρών φίλων της Toyota ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Για πρώτη φορά, όλες οι συμμετοχές υποβλήθηκαν ψηφιακά, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερα παιδιά να μοιραστούν τη δημιουργικότητά τους. Ο ενθουσιασμός ήταν εντυπωσιακός, καθώς λάβαμε 1.095 μοναδικά σχέδια, γεμάτα φαντασία, καινοτομία και όραμα για το αυτοκίνητο του μέλλοντος.

Η Brand & Communications Specialist της Toyota Κύπρου, Αγγέλα Χατζηλοϊζή, δήλωσε: «Τα παιδιά δεν ζωγραφίζουν απλώς το αυτοκίνητο των ονείρων τους∙ μέσα από τα σχέδιά τους μοιράζονται σκέψεις για έναν καλύτερο κόσμο. Η δημιουργικότητα και η κοινωνική ευαισθησία που αποτυπώνονται στα έργα τους είναι πραγματικά πηγή έμπνευσης για όλους μας.»

Οι διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες. Η 1η κατηγορία περιελάμβανε παιδιά ηλικίας έως 8 ετών. Η 2η κατηγορία περιελάμβανε παιδιά ηλικίας 9-11 ετών και τέλος, η 3η κατηγορία περιελάμβανε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών. Αρχικά, οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν τα έργα τους, τα οποία αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή, που αποτελούνταν από επαγγελματίες του χώρου των ΜΜΕ, της τέχνης, της εκπαίδευσης και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στη συνέχεια, η κριτική επιτροπή επέλεξε τις τρεις καλύτερες ζωγραφιές από κάθε κατηγορία.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής απαρτίζονταν από τους:

Νίκος Κωτσονόπουλος (Sales Manager ΑΝΤ1)

Γεωργία Moδίτη (Σχεδιάστρια μόδας, Madame Figaro Awards 2025 - Κατηγορία Answear Fashion & Jewellery Designer)

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (General Manager Lexus Cyprus)

Άντης Μιχαηλίδης (Parts Manager Toyota Cyprus)

Χριστιάνα Κατσαρή (Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εικαστικής Αγωγής του Υ.Π.Α.Ν)

Πέτρος Σουτζιής (Freelancer Motoring Journalist – autokinito.com.cy)

Μαρία Ευθυμίου (Studio Director, Marketway Publicis)

Χριστοθέα Ιακώβου (Δημοσιογράφος, Πολίτης)

Ερμίνα Εμμανουήλ (Graphic Designer, illustrator, εικονογράφος παιδικών παραμυθιών)

Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 15.30, στον εκθεσιακό χώρο της Toyota στη Λευκωσία, όπου απονεμήθηκαν τα βραβεία στους μικρούς νικητές του διαγωνισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι οι Κύπριοι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό «Toyota Dream Car», που θα πραγματοποιηθεί στην Ιαπωνία τον Μάιο του 2026, μαζί με νικητές από άλλες χώρες.

Θερμά συγχαρητήρια στους παρακάτω μικρούς νικητές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ (8 ετών και κάτω):

1η θέση – Σταυριανή Ανδρέου

2η θέση – Γεωργία-Ευδοκία Μιχαήλ

3η θέση – Αργυρώ Ζουμίδου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ (9-11 ετών):

1η θέση – Σάββας Σοφοκλέους

2η θέση – Μαρια Μαρνέρου

3η θέση – Μαρία Πετούση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ (12-15 ετών):

1η θέση – Zehui Zao

2η θέση – Βαλέρια Τανασίδου

3η θέση – Μάριος – Ραφαήλ Μιχαήλ

