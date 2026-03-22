Κάτι γίνεται με τον Ανδρέα Γρηγορίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου, εκτός απο τη θέση του Συντονιστή για τις Πυρκαγιές την οποία ανέλαβε ο Νίκος Λογγίνος, απομακρύνεται και από τη θέση του Προϊσταμένου Διοίκησης στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο. Τη θέση αναλαμβάνει ο ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλία, ο οποίος τυγχάνει της πλήρους εμπιστοσύνης του ΠτΔ και ο οποίος αξιοποιείται ανάλογα από τον Πρόεδρο όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες. Για παράδειγμα, ο κ. Ηλία για μήνες ανέλαβε τη θέση του αναπλήρωτή γενικού διευθυντή του Υπουργείου 'Αμυνας όταν τέθηκε σε διαθεσιμότητα η κ. Άννα Αριστοτέλους.

Θουκής