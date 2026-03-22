Βρετανικές Βάσεις: Προσπαθούμε όλοι να κατανοήσουμε προς τι η εμμονή του Προέδρου

Προσπαθούμε όλοι να κατανοήσουμε προς τι η εμμονή του Προέδρου μας τελευταία να εγείρει θέμα Βρετανικών Βάσεων. Αντιλαμβανόμαστε ότι η περίπτωση του drone έδωσε αφορμή για συζητήσεις και μεμψιμοιρίες κατά των Άγγλων που δεν ενημέρωσαν έγκαιρα. Οι Βρετανοί απολογήθηκαν, έστειλαν αεροπλάνα και πολεμικά πλοία, τα οποία σε συνδυσμό με τα ελληνικά και τα γαλλικά, έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας μεταξύ των Κυπρίων. Την περασμένη Πέμπτη βέβαια, ο κ. Πρόεδρος, επέλεξε να επαναφέρει το θέμα, δηλώνοντας στις Βρυξέλλες ότι το θέμα των Βάσεων στην Κύπρο παραμένει ανοικτό. Δεν ξεκάθαρισε βέβαια τί εννοεί; Ότι θα ανοίξει συζήτηση για κατάργηση τους ή θα ζητήσει αλλαγή του στάτους τους; Κανείς δεν γνωρίζει τί έχει στον περίπλοκο νου του ο μικρός Ρισελιέ, απλώς ευχόμαστε να μην του διαφεύγει κάτι πολύ βασικό. Ότι δηλαδή είναι πολύ πιο ασφαλές να ζητήσει ακόμα και κατάργηση τους, μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Είναι πολύ πιο ασφαλές να ζητούν κατάργηση των Βάσεων οι δύο κοινότητες που συνυπέγραψαν το σύνταγμα του 1960 και άλλο να το ζητούν μόνο οι Ε/Κ. Ακόμα και να πετύχουμε ως Ε/Κ να διώξουμε τις Βάσεις, οι Βρετανοί είναι πολύ εύκολο να πουν ότι δίνουν το Ακρωτήρι στους Ε/Κ και τη Δεκέλεια στους Τ/Κ. Αν βέβαια μπεί κάποιος στον κόπο να διαβάσει σήμερα στον Πολίτη την ανάλυση του καθηγητή Νεόφυτου Λοϊζίδη για τις Βάσεις, ίσως αντιληφθεί ότι οι Βάσεις μένοντας, παρά φεύγοντας, μπορεί να εξυπηρετήσουν καλύτερα το επιδιωκόμενο σύστημα ασφαλείας που ψάχνει η Κύπρος μετά τη λύση. Βεβαίως όταν δεν ενδιαφέρεσαι για λύση και αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, βρίσκεις θέματα πατριωτικού ενδιαφέροντος όπως οι Βάσεις, για να απασχολείς τον εγκέφαλο του κάθε βραδύνου ΕΛΑΜίτη.

Θουκής