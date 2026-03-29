Οι σιελογόνοι αδένες του Ελπιδοφόρου και ο Τραμπ

Είδαμε κι ακούσαμε αυτόν τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στην τελετή της ελληνικής ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο, στην παρουσία του Τραμπ να αφιερώνει μια προσευχή του Μεγάλη Βασιλείου στο πρόσωπό του. Να εύχεται -στο πλαίσιο της προσευχής- ο μεγάλος Τραμπ να θριαμβεύσει κατά των σατανικών εχθρών της χώρας και να οδηγήσει τους πολίτες της σε ευημερία. Βλέποντας τον ελαφρύ Ελπιδοφόρο, κατανοείς την αξία της φράσης «πιο γλύφτης πεθαίνεις». Από την άλλη, ο κύριος Ελπιδοφόρος θα έπρεπε να κατανοήσει και την αξία της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Ότι πήγαν εκεί οι Έλληνες της Αμερικής για να τιμήσει ο Τραμπ την Ελληνική Επέτειο της Ανεξαρτησίας. Σίγουρα δεν πήγαν εκεί για να τεστάρει τους σιελογόνους αδένες του ο κάθε Ελπιδοφόρος.

Θουκής

