Το ζητούμενο είναι ποιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας συνεργάστηκαν με τον Ντίλιαν

Ανοίγει ξανά η υπόθεση Ταλ Ντίλιαν, μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει ενώπιόν της, από τον Μάιο του 2023, μια πολυσέλιδη καταγγελία από την Ελεγκτική Υπηρεσία, που αποκαλύπτει τη σύνδεση του Ντίλιαν με ένα δίκτυο εταιρειών που διατηρούσαν επαφές και συναλλαγές με κρατικές υπηρεσίες και τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ζητούμενο είναι ποιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας συνεργάστηκαν ή και αγόρασαν υπηρεσίες από εταιρείες του Ντίλιαν και, κατ’ επέκταση, κατά πόσο γίνονταν παράνομες παρακολουθήσεις. Οι παρακολουθήσεις επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα, κάτι που οδήγησε πρωτόδικα στην καταδίκη του Ντίλιαν με ποινή φυλάκισης οκτώ ετών. Η συγκεκριμένη καταγγελία, μαζί με όλα τα συνοδευτικά ευρήματα και έγγραφα, χαρακτηρίστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία ως απόρρητη και διαβιβάστηκε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση στις 10 Μαΐου 2023. Σχεδόν πριν τρία χρόνια!

Θουκής