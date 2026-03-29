Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το θέατρο του παραλόγου που παίζει ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο Κυπριακό. Είδε τον Γενικό Γραμματέα, αλλά ο Γκουτέρες δεν εδέησε να μας πει ούτε μια λέξη. Εκ μέρους του μίλησε δίκην εκπροσώπου τύπου ο Κύπριος Πρόεδρος, για να μας πει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για το Κυπριακό. Προχθές ο Πρόεδρος μίλησε με τον κ. Ντιάν, τον αντιπρόσωπο του ΓΓ στην Κύπρο, ο οποίος μας είπε το αυτονόητο: «Όταν οι δύο πλευρές είναι έτοιμες, ο ΟΗΕ είναι εκεί για να βοηθήσει». Συμπέρασμα: οι δύο πλευρές δεν είναι έτοιμες. Μετά ο κ. Πρόεδρος πήρε στο τηλέφωνο την κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν και τη ρώτησε πότε θα έρθει στην Κύπρο, αλλά κι αυτή του είπε τα ίδια. Ότι αν δεν υπάρξουν κάποιες εξελίξεις επί του εδάφους δεν θα έρθει. Αναγκαστικά ο μικρός Ρισελιέ πήρε τηλέφωνο τον Τουφάν Έρχιουρμαν και ζήτησε συνάντηση μαζί του το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα καταστεί εφικτό, όμως είμαστε σίγουροι ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επιμένει. Χρειάζεται κινητικότητα στο Κυπριακό για να πείθει αυτούς που επιθυμούν λύση. Την ίδια στιγμή βέβαια καλεί τους Τ/Κ να ενταχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία για να πείσει τους ΕΛΑΜίτες ότι η επιστροφή στο ενιαίο κράτος είναι η πολιτική του στο Κυπριακό. Φύρδην μίγδην πολιτικές της διπλωματικής σχολής της Γεροσκήπου.

Θουκής