Δύο νέα μέλη στο δ.σ. του ΡΙΚ

Με δύο λιγότερα μέλη συνεδρίαζε μέχρι πρότινος το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ. Καθώς πάμε αφενός σε εκλογές και αφετέρου προς τη λήξη της θητείας του δ.σ. το καλοκαίρι, πολλοί πόνταραν πως το Προεδρικό δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να αντικαταστήσει την αντιπρόεδρο Χριστίνα Σαρρή και το μέλος Σοφοκλή Μαρκίδη, που αμφότεροι παραιτήθηκαν για προσωπικούς λόγους. Κι όμως, φαίνεται πως στον Λόφο ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα και θα τεστάρουν δύο άτομα, αφού οι πληροφορίες λένε πως ο γνωστός δημοσιογράφος Παύλος Κ. Παύλου διορίζεται στη θέση του αντιπροέδρου (με βλέμμα στην προεδρία του δ.σ. από τον Αύγουστο), ενώ θα διοριστεί και η Έλενα Δημοσθένους, ανώτερη λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας, μέλος του δ.σ. του ιδρύματος. Ξεσκονίζουν τα βιογραφικά, αν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος και αν όλα πάνε καλά ανακοινώνονται άμεσα.

Άλης