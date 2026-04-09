Νεκρική σιγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να ελεγχθούν όλα τα γραπτά μηνύματα, που κατέθεσαν οι Μακάριος Δρουσιώτης και Νίκος Κληρίδης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL), προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι γνήσια ή πλαστά, είναι απολύτως ορθή. Μόνο έτσι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πάντως, στα ανώτατα δώματα της δικαστικής εξουσίας επικρατεί νεκρική σιγή. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξέδωσε καν ανακοίνωση, για να χαιρετίσει την έρευνα. Γιατί; Μήπως οι δικαστές δεν θέλουν να λάμψει η αλήθεια; Η σύζυγος του πρώην δικαστή, που πρωταγωνιστεί στις καταγγελίες και είναι μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου, δεν θέλει να μάθει την αλήθεια;

ΜΧΣ