Το πρόβλημα δεν είναι ποιος, αλλά το σύστημα!

Άκουσαν ότι αλλοδαπός έλαβε €230.000 σε επιδόματα και ξεθάρρεψαν ξανά οι απανταχού ακροδεξιοί, έτοιμοι να χτίσουν πάνω σε ένα περιστατικό ολόκληρο αφήγημα. Μόνο που το ζήτημα δεν είναι η εθνικότητα, αλλά ένα σύστημα που αποτυγχάνει να ελέγξει πού καταλήγουν τα δημόσια χρήματα και πώς διανέμονται. Και αυτό γιατί την ίδια ώρα, ευρωπαία πολίτης έλαβε σχεδόν €80.000 χωρίς πλήρη δικαιολογητικά και 629 άτομα λάμβαναν επιδόματα αναπηρίας χωρίς να τα δικαιούνται, επιβαρύνοντας το κράτος με εκατομμύρια ευρώ. Γι΄αυτούς δεν ακούστηκε όμως η ίδια αγανάκτηση ούτε ευαισθησία. Και το πιο ανησυχητικό είναι η σιωπή της υφυπουργού Πρόνοιας, Κλέας Παπαέλληνα, μετά την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ούτε μια ανακοίνωση να πει έστω ότι ανησυχούν και ότι θα λάβουν μέτρα. Το πρόβλημα, λοιπόν δεν είναι ποιος εκμεταλλεύτηκε το σύστημα, αλλά ότι το ίδιο το σύστημα το επιτρέπει εις βάρος όσων έχουν πραγματική ανάγκη.

