Μούδιασμα της αγοράς

Μουδιασμένη είναι η αγορά ενόψει των εορτών του Πάσχα, όπως προκύπτει από δηλώσεις καταστηματαρχών σε όλες τις πόλεις. Η ακρίβεια που μαστίζει, η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου που έφερε και τη μείωση του τουριστικού ρεύματος, δεν θυμίζει τις καλές εποχές που όλοι έτρεχαν να ψωνίσουν για να είναι λαμπεροί τις ημέρες των γιορτών. Υπάρχει ωστόσο αισιοδοξία ότι η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί τις τελευταίες ώρες. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ως λάτρεις της κουζίνας οι Κύπριοι πάντα βρίσκουν χρήματα για φαγητό. Και το Πάσχα είναι παραδοσιακά μία γιορτή με μπόλικο... φαγητό.

Γ.Χ.