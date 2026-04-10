Διορίζεται ποινικός ανακριτής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας αναμένεται να διορίσει ποινικό ανακριτή, για να διερευνήσει τις καταγγελίες της Ιωάννας Φωτίου, γνωστής και ως Annie Alexui, οι οποίες στρέφονται κατά αστυνομικών. Οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν στην Αρχή από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.

Η Ιωάννα Φωτίου, κάτοικος Μόσχας, κατηγορεί εδώ και χρόνια την Αστυνομία, για συγκάλυψη και συγκεκριμένα ότι δεν διερεύνησε τις καταγγελίες της για σεξουαλική κακοποίηση, που υπέστη κατά την παιδική της ηλικία από άτομο του οικογενειακού της περιβάλλοντος.