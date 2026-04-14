H Cyfield και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Όπως αποκάλυψε ο «Π» στην έκδοση της περ. Παρασκευής, πίσω από τη δημιουργία του βίντεο που εμπλέκει, μεταξύ άλλων, τον πρώην διευθυντή του γραφείου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, και τον πρώην υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, σε φερόμενες πράξεις διαφθοράς με ξένους επενδυτές βρίσκεται η Black Cube. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 από βετεράνους ελίτ μονάδων πληροφοριών του Ισραήλ και η ίδια υποστηρίζει ότι αποτελεί «την κορυφαία εταιρεία πληροφοριών στον κόσμο».

Η Black Cube παρέδωσε στον ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη ολόκληρο το βίντεο, διάρκειας 30 ωρών, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει ποιος την πλήρωσε για τη δημιουργία του βίντεο. Πάντως, σε γραπτή τοποθέτησή της μετά το δημοσίευμα του «Π», η εταιρεία δήλωσε περήφανη που αποκάλυψε «πράξεις διαφθοράς της Cyfield στην Κύπρο»...

