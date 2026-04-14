Στο αρχείο η καταγγελία για ξυλοδαρμό

Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση της υπόθεσης εναντίον του Φαίδωνα Φαίδωνος για τον φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του. Οι ανακριτές εντόπισαν τον γιατρό που την εξέτασε πριν από 10 χρόνια, ο οποίος αναγνώρισε την υπογραφή του στα έγγραφα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, χωρίς, όμως, να μπορεί να επιβεβαιώσει οτιδήποτε άλλο. Με δεδομένο και το γεγονός ότι το φερόμενο θύμα αρνήθηκε να καταθέσει, η εισήγηση των ανακριτών προς τη Νομική Υπηρεσία θα είναι η αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Εναντίον του Φαίδωνος εκκρεμεί υπόθεση βιασμού που φέρεται να διαπράχθηκε πριν από 12 χρόνια. Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 21 του μήνα. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες. Η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες.

ΜΧΣ 

