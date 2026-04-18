Ρίχνουν αβγά στον τοίχο οι Λαρνακείς

Δεν την έφταναν τη Λάρνακα η περιορισμένη ροή νέων κρατήσεων και η απώλεια της ισραηλινής αγοράς, που ήταν η δεύτερη τουριστική αγορά της πόλης τα τελευταία χρόνια, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση της γ΄ φάσης του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας αποτελούν μια επιπρόσθετη αιτία για ακυρώσεις στα ξενοδοχεία της τουριστικής περιοχής. Τρία χιλιόμετρα δρόμος αλλά τα έργα συνεχίζονται εδώ και τρία χρόνια και εφτά μήνες και δυστυχώς θα υπάρχει και συνέχεια... Δικαιολογημένα φωνάζουν οι ξενοδόχοι και οι παράγοντες της πόλης αλλά είναι σαν να ρίχνουν αβγά στον τοίχο. Αν δεν μπουν αυστηρές ρήτρες στα κατασκευαστικά συμβόλαια, με τις οποίες οι εργοληπτικές εταιρείες θα πρέπει να συμμορφώνονται, διαφορετικά θα πληρώνουν πρόστιμο, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. 

  Β. Βας   

