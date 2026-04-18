Εκαταντήσαν η συτζιά του μαύρου!

Χωρίς καμία διάθεση προς υπεράσπιση του οποιουδήποτε, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα σε σχέση με τους ΕΟΑ, που πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί οι συνέπειες επηρεάζουν όλους μας. Φορτώσαμε στους ΕΟΑ όλες τις εκκρεμούσες πολεοδομικές και οικοδομικές αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προβληματικών, φορτώσαμε το πεπαλαιωμένο δίκτυο υδροδότησης σε μία εποχή με υδατικό πρόβλημα, φορτώσαμε τις επικίνδυνες οικοδομές και θα τους φορτώσουμε και τα σκουπίδια. Όλα αυτά χωρίς -όπως λένε οι ίδιοι- να διαθέτουν τα απαραίτητο προσωπικό, ούτε να έχουν τους ατέλειωτους πόρους, για να προβαίνουν σε έργα. Μήπως τελικά κάτι πήγε πολύ λάθος με τη μεταρρύθμιση ή βιαστήκαμε πολύ και την «πλήρωσαν» οι καινούργιοι;

Παζούρ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

