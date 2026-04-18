Εκαταντήσαν η συτζιά του μαύρου!

Χωρίς καμία διάθεση προς υπεράσπιση του οποιουδήποτε, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα σε σχέση με τους ΕΟΑ, που πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί οι συνέπειες επηρεάζουν όλους μας. Φορτώσαμε στους ΕΟΑ όλες τις εκκρεμούσες πολεοδομικές και οικοδομικές αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προβληματικών, φορτώσαμε το πεπαλαιωμένο δίκτυο υδροδότησης σε μία εποχή με υδατικό πρόβλημα, φορτώσαμε τις επικίνδυνες οικοδομές και θα τους φορτώσουμε και τα σκουπίδια. Όλα αυτά χωρίς -όπως λένε οι ίδιοι- να διαθέτουν τα απαραίτητο προσωπικό, ούτε να έχουν τους ατέλειωτους πόρους, για να προβαίνουν σε έργα. Μήπως τελικά κάτι πήγε πολύ λάθος με τη μεταρρύθμιση ή βιαστήκαμε πολύ και την «πλήρωσαν» οι καινούργιοι;

Παζούρ.